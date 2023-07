Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, la Fiorentina in questo mercato ha accumulato un prezioso tesoretto dalle cessioni. Maleh è stato riscattato dal Lecce per 5,5 milioni dopo la salvezza della squadra salentina, poi c’è stata la cessione di Rasmussen al Brondby per 3 milioni, lo Spezia ha riscattato Zurkowski per altri 3 milioni fino ad arrivare alla doppia cessione delle ultime ore di Igor e Terzic, venduti al Brighton e al Salisburgo rispettivamente per 17 milioni (più 3 di bonus) e per 5,5 milioni (più 1 di bonus). In totale fanno 34 milioni di euro incassati fino ad ora. L’unico esborso è stato quello per Parisi, acquistato dall’Empoli per 10 milioni.

