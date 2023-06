Gazzetta: “Terzic non vuole rinnovare con la Fiorentina, Bologna pronto ad affondare il colpo”

La Fiorentina questa estate è pronta a perdere Aleksa Terzic, fortemente deciso a non rinnovare il suo contratto con i gigliati. Sul serbo c’è il forte interesse sempre del Bologna, a caccia di un terzino sinistro per ola prossima stagione. Un affare rapporto qualità-prezzo che potrebbe far felice i rossoblù, visto che il suo contratto scadrà nel 2024. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

