Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima

Vittoria salvastagione

Questa vittoria arriva in un buon momento di ripresa. Il pareggio con la Lazio ci aveva già lasciato intravedere un gran segnale di ripresa, e ieri abbiamo avuto la conferma delle nostre sensazioni.

E’ importante, perché è arrivata in un momento di caos dello spogliatoio con la querelle Amrabat, ed è importante per la carica che ha dato ai giocatori e a noi tifosi.

Vittoria che ci lascia ben sperare per il nostro cammino sia in campionato che in coppa. Forse una stagione deludente come quella che stavamo vivendo, ha trovato il suo spartiacque proprio nella vittoria di ieri sera.

Un stagione deludente che può trasformarsi in una stagione di opportunità. Ieri abbiamo ritrovato sia Jovic che Ikonè, con due gol scaccia paura che dimostrano il fatto che il talento c’è, ma era solo in chiaro scuro.

Se riusciamo recuperare giocatori come Jovic e Ikonè, possiamo fare davvero cose importanti e se Terzic gioca come ha giocato ieri, possiamo anche dimenticarci di Biraghi, (Vulesse o Cielo!).

La serata di ieri è stata perfetta, io l’ho capito subito che avremmo vinto, in realtà sono partito da Roma con la convinzione di avere la vittoria e il passaggio di turno già in tasca. Non so da dove mi veniva questa convinzione, ma fin dal primo mattino mi sono svegliato così.

Una volta giunto allo stadio alle 17.48, quindi in netto ritardo, non mi sono posto nessun problema è sono entrato in tutta tranquillità. Non mi era mai successo. Io di solito devo necessariamente arrivare almeno due ore prima, fuori lo stadio, perché sto in ansia già dal giorno prima e quindi fuori lo stadio tra un panino e una birra con gli amici riesco a stemperare l’ansia e darmi la carica per cantare e sostenere la nostra Fiorentina per 90 minuti, ieri invece ero calmissimo.

Nei 90 minuti di canto sfrenato avevo questa sicurezza nel cuore, che tutto sarebbe andato bene, cosi quando ha segnato Jovic prima e poi Ikonè, sono esploso in un grido di liberazione. Una liberazione dal grigiore di una stagione finora deludente, che può trovare la sua luce da adesso in poi.

Sono felice di come si sia conclusa la vicenda di Amrabat, mi è piaciuto il modus operandi del presidente Commisso, così come mi sono piaciute le sue “durissime” parole verso un certo tipo di stampa. Caro Rocco, hai tutta la mia stima per quanto espresso sul nostro calcio malato.

Il 5 aprile non ci sono scuse, dobbiamo rispondere tutti presenti con un unica cosa in mente: INVADIAMO LO ZINI!!!

JAMME GUAGLIU’

Lo Scugnizzo viola

