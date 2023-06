Repubblica: “Le cessioni fanno il mercato della Fiorentina ma il rischio è il basso tesoretto”

Il mercato ufficialmente non è ancora iniziato, e la Fiorentina dunque sta aspettanto. Teoricamente manca circa una decida di giorni all’inizio delle trattative ma il club gigliato è già pronto a guardarsi intorno, e sta valutando diversi calciatori. Oltre alle entrare, resta da sistemare anche il lato uscire, dalla quale potrebbero arrivare fondi per piazzare dei colpi. Scrive Repubblica, sappiamo ormai che Amrabat ed Igor sono in uscita dalla Fiorentina. A rimpinguare ma con poca cifra il tesoretto che potrebbe arrivare alla Fiorentina, potrebbe esserci la cessione di Sottil, quella di Duncan e quella di Terzic. Ma è una situazione non semplice, dipenderà dal fare un ottimo mercato in uscita.

