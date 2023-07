Da Bologna, Terzic non convince Thiago Motta ed il Bologna valuta altri profili per la fascia sinistra

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna cerca un sostituto di Cambiaso, a meno che l’ex Genoa non si possa liberare di nuovo tra fine luglio e inizio agosto, anche se Thiago Motta ha chiesto tempi brevi per il completamento della rosa. La pista Terzic della Fiorentina sarebbe molto aperta visto l’imminente sbarco di Parisi, ma il terzino serbo non convince Motta e allora il Bologna continua a guardare altri profili. Piace ancora Doig e il Torino tarda a chiudere, così per il Bologna potrebbe riaprirsi una possibilità, oppure in Francia c’è Gudmundsson del Lille, senza dimenticare la pista Elmali del Trabzonspor e quella in Serie B per Beruatto. Ci sarebbe poi Ballo Touré del Milan ma l’ingaggio di 2 milioni è fuori dalle politiche del club. Lo riporta TuttoBolognaWeb.

