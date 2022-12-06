CorSport, il Bologna torna a pensare a Terzic. Ma la Fiorentina vuole trattenerlo a Firenze

Priorità alla fascia sinistra per il Bologna a gennaio. Il primo obiettivo resta Doig, ma l’Hellas è bottega cara e Sartori e Di Vaio non vogliono farsi prendere per la gola. Così spazio alle alternat...

Priorità alla fascia sinistra per il Bologna a gennaio. Il primo obiettivo resta Doig, ma l’Hellas è bottega cara e Sartori e Di Vaio non vogliono farsi prendere per la gola. Così spazio alle alternative. E tra - scrive il Corriere dello Sport - queste c'è Aleska Terzic. Il Bologna ci aveva già messo gli occhi in estate quando sulla panchina rossoblù c’era ancora Mihajlovic. Joe Barone e Daniele Pradè vorrebbero trattenerlo a Firenze, sia perché nelle ultime partite prima della sosta Vincenzo Italiano gli ha ritagliato più spazio e anche perché è il primo sostituto di Cristiano Biraghi, ma è facile immaginare come Terzic farebbe fatica a voltare le spalle a una società che gli assicura un maggiore minutaggio.

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