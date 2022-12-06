Bucchioni sicuro: "Per la Fiorentina non conviene vendere Amrabat nemmeno per 40 milioni"

Tra i temi di questo periodo in casa Fiorentina c'è sicuramente quello di Amrabat, il centrocampista viola sta impressionando tutti

Enzo Bucchioni ha parlato di Amrabat, il centrocampista della Fiorentina sta facendo un grande mondiale con il Marocco attirando l'attenzioni delle big d'Europa, queste le sue parole:

"Al contrario di Vlahovic che aveva il contratto in scadenza e lo avevi pagato 2 milioni, vendendolo a 75 milioni hai fatto operazione perfetta dal punto di vista economico con una grande plusvalenza. Mentre per quanto riguarda Amrabat, ha il contratto in scadenza nel 2025 e lo hai pagato 20 milioni, venderlo anche a 40 milioni, esagerando, non è una grandissima plusvalenza. Lui è un giocatore forte che va tenuto. Se al procuratore chiudi la porta perchè la scadenza è nel 2025 cominci a inasprire la situazione, le cose vanno messe sul tavolo e trattate e analizzate"