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Bucchioni sicuro: "Per la Fiorentina non conviene vendere Amrabat nemmeno per 40 milioni"

Tra i temi di questo periodo in casa Fiorentina c'è sicuramente quello di Amrabat, il centrocampista viola sta impressionando tutti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2022 15:25
Bucchioni sicuro: "Per la Fiorentina non conviene vendere Amrabat nemmeno per 40 milioni" -
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Enzo Bucchioni ha parlato di Amrabat, il centrocampista della Fiorentina sta facendo un grande mondiale con il Marocco attirando l'attenzioni delle big d'Europa, queste le sue parole:

"Al contrario di Vlahovic che aveva il contratto in scadenza e lo avevi pagato 2 milioni, vendendolo a 75 milioni hai fatto operazione perfetta dal punto di vista economico con una grande plusvalenza. Mentre per quanto riguarda Amrabat, ha il contratto in scadenza nel 2025 e lo hai pagato 20 milioni, venderlo anche a 40 milioni, esagerando, non è una grandissima plusvalenza. Lui è un giocatore forte che va tenuto. Se al procuratore chiudi la porta perchè la scadenza è nel 2025 cominci a inasprire la situazione, le cose vanno messe sul tavolo e trattate e analizzate"

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