Terzic scalpita e insegue la maglia dal 1′ contro il Verona: potrebbe giocare a destra al posto di Dodò

Aleksa Terzic sta attraversando il suo miglior momento di forma da quando veste la maglia della Fiorentina. Il serbo, impiegato da Vincenzo Italiano sia a destra che a sinistra, sta dando buone impressioni ogni volta che scende in campo, soprattuto per la qualità dei cross che hanno mandato in gol i compagni. Secondo quanto riporta il Corriere Dello Sport, per la sfida delle 18.30 contro l’Hellas Veronaè aperto il ballottaggio tra Terzic e Dodo per partire da titolare a destra. Scenario che vede il terzino serbo favorito, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino.