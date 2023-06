Sky Sport: “Il Bologna non riesce a prendere Doig e tornerà a chiedere Terzic alla Fiorentina”

Secondo le ultime notizie raccolte da Sky Sport, sul terzino sinistro della Fiorentina Terzic, classe ’99, c’è un interesse concreto del Bologna, che ha necessità di riempire una casella in quel ruolo. I felsinei hanno provato con il Verona per Doig, ma l’affare pare complicato, ragion per cui la dirigenza ha virato sul giocatore serbo. Aleksa Terzic, in scadenza a giugno 2024 con la Fiorentina, ha rappresentato per Italiano una valida alternativa a Biraghi, tanto da mettere in cascina ben 32 presenze in gare ufficiali tra tutte le competizioni (di cui 22 in Serie A). Il Bologna ha chiesto informazioni, Thiago Motta ha già dato parere positivo e i due club potrebbero presto trovare la quadra sull’affare, situazione da monitorare.

