Probabile formazione: Terzic a destra, a centrocampo Mandragora? Jovic ancora una chance dal 1’

La sorpresa dell’ultim’ora tra i convocati viola che sono partiti alla volta di Braga ha riguardato Josip Brekalo: il croato, fiore all’occhiello del mercato invernale, è rimasto a Firenze a causa di un risentimento muscolare e non prenderà parte alla sfida di oggi in Conference. Un po’ come Sottil, che al pari dell’ex Toro dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica con l’Empoli. Nel frattempo nell’undici che questa sera affronterà lo Sporting Braga sono annunciate alcune novità rispetto alla squadra che domenica ha perso a Torino e quella più interessante dovrebbe riguardare il ruolo di terzino destro: con la Juventus Dodo è parso evanescente e Venuti non pare essere al top della condizione, ragion per cui tutti gli indizi convergono su Terzic che dovrebbe partire titolare all’interno di una linea difensiva completata da Milenkovic, Igor e Biraghi.

Qualche novità anche in attacco e sulla mediana, dove con il rientro di Barak (che ha smaltito i problemi gastrointestinali) e il recupero di Castrovilli Italiano ha di nuovo l’imbarazzo della scelta. Per la notte in Portogallo, tuttavia, non si dovrebbe prescindere dalla coppia di intoccabili formata da Amrabat nella zolla di play e Bonaventura nel ruolo di mezzala destra. Dalla parte opposta invece è ballottaggio tra l’ex Verona e Mandragora, che sembra in vantaggio. Davanti infine solo Gonzalez sembra certo del posto: assieme all’ex Stoccarda Jovic pare il favorito per fare la punta centrale mentre sulla corsia sinistra si giocano una maglia in tre: Saponara, Ikoné e Kouame (con l’italiano che dovrebbe essere alla fine il prescelto). Lo scrive il Corriere dello Sport.

