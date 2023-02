Gazzetta: “Commisso ci crede, é la prima volta che segue la Fiorentina in una trasferta europea”

L’ultima volta che la Fiorentina si è qualificata per una finale europea i giocatori di talento non mancavano. Uno su tutti: Roberto Baggio, alle ultime esibizioni in maglia viola. Era il 1990 e la viola fu sconfitta dalla Juve nell’ultimo atto della Coppa Uefa. Ora è presto per allungare lo sguardo fino alla finale, però nel gruppo non sembrano esserci avversari di un’altra categoria. Una delle trappole più insidiose è quella di oggi. Per spingere la squadra, anche Rocco Commisso è arrivato a Braga. È la prima volta che il presidente viola segue una trasferta europea della Fiorentina. Anche lui crede al sogno europeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA VLAHOVIC, A RANIERI: “NON PARLARE TANTO NON LA PRENDI” BIRAGHI: “NON FARE IL FENOMENO CON ME”