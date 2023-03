“Jovic grande acquisto, Terzic di prospettiva. Milenkovic si è preso la Fiorentina sulle spalle, ora ne risente”

Intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, il noto procuratore serbo, Vlado Borozan, ha così parlato dei calciatori serbi della Fiorentina: “Milenkovic sente la responsabilità del progetto viola. Si è preso la Fiorentina sulle spalle e ora ne sta risentendo. Forse è la prima volta che è così discontinuo. Le sue qualità non si discutono. Jovic? Ha passato un periodo duro, ma adesso sta bene. Si sta dimostrando un grande acquisto e spero continui così. Terzic? Giocatore di grande prospettiva. Quando è arrivato si è fatto poi le ossa ed è cresciuto bene. Ora è pronto, per la Fiorentina sarebbe un peccato perderlo e spero che non succeda”.