Repubblica, la Fiorentina crede fortemente in Terzic: ora obiettivo l’obiettivo è il rinnovo 

Numeri alla mano è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Fiorentina contro il Torino in Coppa Italia. Spinta, cross, recuperi, palle giocate. Aleksa Terzic ha risposto presente e l’ha fatto alla grande. È il vice Biraghi sulla corsia di sinistra ma il tecnico Italiano può sorridere. Perché avere un terzino come il serbo, per qualità e rendimento, è una sicurezza. Contro i granata è risultato il migliore in assoluto per numero di palloni giocati (108 in totale) e per numero di passaggi riusciti (64) con una percentuale dell’88% nel rapporto tra passaggi tentati e riusciti.

Durante il mercato di gennaio il serbo aveva molte richieste, soprattutto in Italia. Ma la Fiorentina non se ne è voluta privare e questo avrà Durante il mercato di gennaio il serbo aveva molte richieste, soprattutto in Italia. Ma la Fiorentina non se ne è voluta privare. Ha fatto sicuramente piacere anche a Italiano, che reputa il laterale difensivo sinistro un elemento ottimo e che si può alternare a Biraghi in alcune circostanze. Tra i rinnovi da stipulare, dunque, anche quello che porta a Terzic. Se la Fiorentina non lo ha lasciato partire a gennaio, neanche con la formula del prestito, è perché crede fortemente nel giocatore. Specie con le tre competizioni ancora in gioco. E allora Italiano avrà bisogno del suo miglior Terzic, sempre pronto per sfruttare l’occasione giusta. Lo scrive Repubblica.

