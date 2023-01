Corriere dello Sport: “Sartori anche ieri ha parlato con Pradè di Terzic ma c’è distanza sulle cifre”

Siamo all’esterno di difesa, con Aleksa Terzic della Fiorentina che rappresenta sempre la priorità per il Bologna: anche ieri Sartori ha parlato con Daniele Pradè ma siamo alle solite, tra la richiesta della Viola e l’offerta del club rossoblù c’è ancora una certa distanza. Che difficilmente potrà essere colmata nel corso di questa settimana. Come dire: per Terzic si andrà a quella successiva, che poi è l’ultima per quanto riguarda il mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

