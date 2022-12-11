Corriere dello Sport, Terzic nel mirino del Bologna ma l’accordo tra i felsinei e la Fiorentina per ora non c’è
Il Bologna vuole rinforzarsi con Terzic
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2022 09:57
Nel mirino del Bologna c’è Aleksa Terzic, il proprietario dei rossoblù vuole migliorare la rosa. Ha grandi aspettative su di lui il Bologna ma l’accordo con la Fiorentina non è ancora stato trovato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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