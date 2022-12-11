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Corriere dello Sport, Terzic nel mirino del Bologna ma l’accordo tra i felsinei e la Fiorentina per ora non c’è 

Il Bologna vuole rinforzarsi con Terzic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2022 09:57
Corriere dello Sport, Terzic nel mirino del Bologna ma l’accordo tra i felsinei e la Fiorentina per ora non c’è  - Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel mirino del Bologna c’è Aleksa Terzic, il proprietario dei rossoblù vuole migliorare la rosa. Ha grandi aspettative su di lui il Bologna ma l’accordo con la Fiorentina non è ancora stato trovato. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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