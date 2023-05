“Qualcuno avrebbe voluto vedere Jovic ma lui e Terzic hanno preferito giocarsi tutto su Instagram”

Il commento su La Nazione di Benedetto Ferrara dopo Fiorentina-Udinese:

Una vittoria che vale una bella spinta verso il nostro giovedì. Questo serviva a una Fiorentina che si gioca l’Europa nella sfida di Basilea. Questa è stata soprattutto la partita dei numeri 10 viola. Chi porta il numero magico sulla maglia, chi ce l’ha nel dna. Castrovilli e Bonaventura hanno qualità e vedono la porta, giusto riconoscere la qualità che fa la differenza. Adesso sarà necessario ritrovare il vero Nico e l’energia fisica e mentale per cercare una rimonta che vale una finale. Qualcuno si aspettava di vedere Jovic. Ma lui e Terzic hanno preferito giocarsi tutto su Instagram. Sfidare allenatore e spogliatoio in momenti come questi porta con sé solo l’ennesima panchina. Giusto così. Ora la Coppa. Firenze sogna un giovedì da leoni.

