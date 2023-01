Corriere dello Sport, Sartori a Firenze per Terzic: entro mercoledì il Bologna vuole sapere il suo destino 

Anche ieri sera Sartori ha raggiunto Firenze per fare di nuovo il punto della situazione con i dirigenti viola su Aleksa Terzic, che resta la priorità del Bologna come rinforzo per la difesa. Al massimo entro mercoledì il responsabile dell’area tecnica e Di Vaio vogliono capire se l’operazione legata all’esterno serbo può concretizzarsi o no, sapendo che sarebbe un errore poi arrivare alle ultime ore di mercato senza avere niente di scritto tra le mani. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “IN TRIBUNA C’ERA DOMENICO TEDESCO. ALTRO ALLENATORE? ORA LA FIORENTINA È IRRICONOSCIBILE”