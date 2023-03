Due giorni di riposo per la Fiorentina. Sosta importante anche per Terzic che sta recuperando dall’infortunio

Vincere aiuta, e ti regala pure un po’ di riposo. Dopo la vittoria ottenuta domenica contro il Lecce (la settima consecutiva tra campionato e Conference League), Italiano ha concesso due giorni liberi alla squadra, complice la sosta di campionato. Ieri e oggi dunque i giocatori hanno potuto riposarsi o spostarsi, ma nel pomeriggio di domani è in programma la ripresa degli allenamenti. Il tecnico dovrà fare a meno dei 6 calciatori impegnati con le rispettive nazionali ma potrà lavorare con un gruppo piuttosto numeroso. Castrovilli e Sottil avranno la possibilità di mettere allenamenti nella gambe per migliorare la loro condizione.

Entrambi sono reduci da lunghi stop forzati, sono stati fermi per molti mesi ma vorranno dare il loro contributo alla causa viola nell’ultima (e decisiva) parte della stagione. Questa sosta sarà importante anche per Terzic, al momento out per un infortunio. Il terzino serbo ha accusato un problema muscolare nel corso di Hellas Verona-Fiorentina del 27 febbraio. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione di secondo grado a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni le condizioni di Terzic saranno rivalutate, per capire come procede il recupero dall’infortunio. Lo scrive La Nazione.

