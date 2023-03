Bonaventura: “Buona striscia di risultati, ora arriva la parte più importante. E vogliamo essere pronti”

Giacomo Bonaventura ha aperto il torneo di Viareggio leggendo il canonico giuramento della Viareggio Cup. Dopo l’inaugurazione del torneo, il centrocampista della Fiorentina ha così parlato ai media presenti, iniziando proprio dalla sua esperienza nella competizione di Viareggio: “E’ stata una grandissima emozione poter giocare questo torneo anni fa con l’Atalanta, perché è una grande opportunità per i giovani per crescere, sono contento che questa manifestazione prosegua negli anni nonostante le tante difficoltà che ci sono. E’ stata una cosa formativa poter giocare in questo tipo di manifestazione, ti confronti con tanti altri giovani talenti, ed è tutta esperienza che ti porti dietro, utile per provare a diventare professionisti. Per farlo si deve lavorare duro”.

Poi, Jack ha proseguito parlando del momento in casa Viola: “Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, abbiamo qualche giorno per rifiatare e recuperare in questa sosta. Poi entreremo nel vivo di tutte le competizioni, con 9 gare tutte decisive nel prossimo mese, ci vogliamo far trovare pronti”. E sul Lech Poznan, prossimo avversario dei viola ai quarti di Conference League: “Ancora non lo abbiamo studiato, ma lo faremo, non sarà facile ma vogliamo andare avanti”.

Infine, sulla svolta: “Non c’è stato qualcosa di particolare per cui abbiamo svoltato e fatto risultati. Direi più che abbiamo trovato una miglior condizione e che abbiamo continuato sempre a lavorare bene, come conseguenza è arrivata questa striscia buona di risultati. Ma sappiamo che dobbiamo continuare così, perché ora arriva la parte più importante”.