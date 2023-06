Terzic out dai convocati della Serbia: si opererà al naso dopo la finale di Conference League

Aleksa Terzic non farà parte del gruppo della Nazionale Serba nei prossimi impegni contro Giordania e Bulgaria. Tutto questo perché – come si legge su sportal.blic -i dovrà sottoporre ad un’operazione. Il terzino della Fiorentina nei prossimi giorni si dovrà operare al naso. Ovviamente, il tutto, dopo la finale di Conference League contro il West Ham, in programma per mercoledì 7 giugno.