Corriere dello Sport: “Terzic rifiuta il rinnovo con la Fiorentina, vuole andarsene, c’è il Bologna”

Il Bologna non ha mai perso di vista il suo obiettivo, il suo chiodo fisso, ovverto Aleksa Terzic della Fiorentina, che per accontentare Vincenzo Italiano i direttori gigliati decisero di non cedere. Ora che il Sassuolo ha fatto sapere al Bologna di non voler rinegoziare il prestito di Kyriakopoulos, i responsabili dell’area tecnica rossoblù hanno pensato di nuovo anche a Terzic, che almeno a oggi ha rifiutato i vari inviti da parte degli stessi Barone e Pradè di rinnovare il contratto con la Viola, ritenendo che il suo ciclo a Firenze sia ormai finito. Sì, ora ancora di più di come e quanto lo fosse già a gennaio Terzic sembra la soluzione più opportuna per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

