Bocci: “Jovic e Terzic? Caso chiuso. Se si lamentano perchè non giocano vuol dire che ci tengono”

Alessandro Bocci a Radio Bruno si è soffermato anche sull’episodio social che ha visto protagonisti Jovic e Terzic dopo la sconfitta con il Basilea. Ecco le sue dichiarazioni:

“Se siamo intelligenti il caso è chiuso: finisce lì con le scuse. E se due giocatori si lamentano perchè non giocano vuol dire che in ogni caso ci tengono. Jovic non ha nessun motivo di lamentarsi, Terzic ha giocato di meno ma davanti ha il capitano della Fiorentina quindi ci deve stare.”

L’OPINIONE DEL GIORNALISTA SULLA PRESTAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO IL BASILEA