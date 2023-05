Bocci: “Fiorentina ha preso l’1-2 per la smania di voler fare altri gol. Niente è perduto”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno della sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Basilea. Queste le sue parole:

“Come è possibile che in vantaggio per uno a zero Diouf abbia fatto 50 metri di campo da solo e poi si può prendere l’ 1-2 smaniando di voler fare altri gol? Niente è perduto ma adesso loro possono aspettarti e colpire. Non c’è un giocatore che mi sembra stia bene: oltre Nico ed Amrabat anche Mandragora mi sembrava abbastanza stanco, lo stesso Dodò non più brillante come prima.”

