L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più

In pausa forzata da un mondiale già vergognoso, con l’amaro in bocca di aver sprecato un occasione. Sozza, a mai più

Mai un fischio a favore, mai

Una partita che andava vinta a mani basse, almeno per quanto visto nei 90 minuti. Un Milan sempre in difficoltà. Forse l’arbitro se n’è accorto e ci ha pensato lui ad indirizzarla.

Certo, le colpe le abbiamo anche noi che non l’abbiamo chiusa in più di un occasione. Mi viene in mente ad esempio la discesa pazza di Terzic che invece di passare palla ad un solitario Ikone, decide di tirare con il destro che non è nemmeno il suo piede.

Caro Terzic, quanti gol hai fatto in carriera? Come ti viene in mente di tirare in porta con Ikone che aspettava solo il tuo passaggio? E questo è un episodio.

L’altro è quello dove Ikone tira senza angolare più di tanto la palla, e compare Tomori dal nulla. Questi sono quelli più lampanti che mi tornano in mente, ed è già tanto perché per come sono nervoso stasera, la nebbia sta avvolgendo la mia mente.

Al di là di questi episodi, abbiamo avuto spesso l’occasione per far male al Milan, ma come al solito ci è mancata la solita cattiveria. È un peccato avere la sensazione di poter vincere la partita da un momento all’altro, e poi quel gol lo fa l’avversario.

L’arbitro Sozza

Non c’è cosa peggiore di perdere così, se poi a questo aggiungiamo lo scempio compiuto da quella Zoza* dell’arbitro Sozza, il cocktail per rovinarsi la serata, è servito!

Ce da dire che gli inserimenti di Kouamè, Jovic e Duncan hanno prodotto poco. Jovic è apparso svogliato, poco lucido. Duncan sembrava che stesse dormendo ed il povero Kouamè ha bisogno di rifiatare.

Come detto più volte, a gennaio va fatto qualcosa sul mercato, e sembra che tutti siano d’accordo, dall’allenatore alla dirigenza. Speriamo.

Il mondiale della vergogna

Adesso inizierà il mondiale della vergogna, quello delle 16 ore al giorno di lavoro, quello delle morti nascoste per la costruzione degli stadi, quello rinnegato da Blatter, quello dove le donne verranno vessate, quello dove sarà vietato quasi tutto negli stadi.

Noi andremo in pausa con la tristezza nel cuore, per aver gettato alle ortiche un occasione, per aver subito gli ennesimi torti arbitrali, ma soprattutto andiamo in pausa con la sensazione che qualcuno ci vuole fuori dai giochi.

Non tutto è perduto, stasera si è vista comunque una grande Fiorentina, siamo andati a San Siro e ci siamo imposti, ma qualcuno ha voluto rovinarci la serata, vero Sozza?

*(Zoza dal napoletano: persona priva di scrupoli, senza dignità, che non si fa problemi a rovinare la vita agli altri.)

SOZZA È STATO CCHIÙ FORTE E NUJE. MIETTETE SCUORNE ZOZA!!!

Lo scugnizzo viola

Le parole di Italiano