Italiano: "Arrabbiato, meglio che non parlo dell'arbitro se no macchio prestazione straordinaria"

Vincenzo Italiano ha commentato la partita della Fiorentina in conferenza stampa dallo stadio San Siro dopo la gara

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa di San Siro dopo la sconfitta immeritata della Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole:

"Nulla da dire su questi episodi, non ho voglia di sporcare una prestazione straordinaria di questi ragazzi, abbiamo messo alle corde il Milan nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni clamorose, lasciamo per strada prestazioni eccellenti, non è giusto non portare punti dopo una partita cosi

Siamo cresciuti sotto porta e nel gol ma oggi dobbiamo essere più bravi nell'ultimo passaggio e nell'ultima scelta, oggi lo si è visto, è un dato di fatto che stiamo migliorando ma non basta. Nico mentalmente non è al 100%, non può dare quello che serve alla squadra e quindi è come se fosse infortunato

Sono troppo arrabbiato e amareggiato, questo punto meritato mi fa vedere tutto in maniera distorta, siamo venuti fuori dopo un mese complicato, concludiamo al decimo posto, abbiamo l'obbligo di cercare di rimontare, meritavamo di prendere altri punti, dal punto di stasera ad altri risultati, dobbiamo mettere a posto delle cose ma veniamo da 6 prestazioni positive, possiamo rimontare e avvicinarsi a chi sta vicino a noi

Quando vieni a San Siro puoi concedere e puoi soffrire, lo scorso anno abbiamo perso a 7 minuti dalla fine, quest'anno a 2 minuti dalla fine giocando come l'hanno preparata, le sconfitte negli ultimi minuti ti ammazzano dentro e ti fanno stare molto male. Episodi dubbi, fallo sul portiere, episodi in mezzo al campo, abbiamo perso per questo motivo e dobbiamo crescere da questo punto di vista

Guardo tantissime partite, il calcio si evolve ogni giorno e cerco di rubacchiare tante idee, ogni allenatore deve cambiare il proprio modo di giocare in base alle proprie caratteristiche, giocavamo troppo palla sui piedi e cercavamo poco la profondità. Giocare ogni 3 giorni è un altro sport perchè prepararsi in 2 allenamenti è un'altra cosa

FIORENTINA DERUBATA A SAN SIRO

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