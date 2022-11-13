Fiorentina derubata dal Milan a San Siro. Gol vittoria irregolare e rigore netto non assegnato a Ikonè
Scandalosi torti arbitrali subiti dalla Fiorentina nella sconfitta della squadra viola questa sera a Milano
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2022 20:33
Scandaloso quanto combinato dall'arbitro Sozza di Monza e Brianza durante la partita Milan-Fiorentina. A circa una ventina minuti dalla fine la squadra viola si vede negare un rigore evidente per fallo netto di Tomori su Ikonè che poteva portare in vantaggio i gigliati. Nel recupero il Milan vince la partita grazie a una carica di Rebic su Terracciano. Scandalosa la gestione del VAR che non richiama l'arbitro al monitor, con tutta la Fiorentina infuriata per la scelta arbitrale
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