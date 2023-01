Corriere dello Sport, Terzic vuole il Bologna, la Fiorentina se dovesse cederlo a giugno perde 2 milioni

E siamo al Bologna che voleva Terzic e almeno a oggi non lo ha ancora preso, nonostante Giovanni Sartori e Marco Di Vaio (per accontentare Thiago Motta) lo stiano inseguendo da 2 mesi, dopo averlo e rivisto tante volte anche in queste ultime settimane. la Fiorentina vorrebbe trattenerlo ma è altrettanto vero che niente è cambiato per quanto riguarda Terzic, che al di là dei complimenti che gli ha rivolto al termine dell’ultima partita lo stesso Italiano, è ancora deciso a cambiare aria, dopo aver ripetuto sia a Joe Barone che a Daniele Pradè di non essere disposto a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2024. Come è legittimo che sia la Fiorentina sta cercando di strappare più soldi possibile al Bologna, ma al tempo stesso sa anche di non poter chiedere la luna e che nel caso in cui decidesse di cederlo a giugno, finirebbe per rimetterci sui 2 milioni di euro.

La sensazione è che Terzic, classe ‘99, possa essere acquistato con 3/3,5 milioni di euro, e alla luce di quelle che sono le valutazioni che vengono date ad altri esterni questo ragazzo serbo portato a Firenze da Pantaleo Corvino (che ora vorrebbe di nuovo con sé al Lecce) probabilmente rappresenta la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

