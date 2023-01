CorSport, Bologna pressing su Terzic ma Italiano vorrebbe tenerlo come vice-Biraghi alla Fiorentina

Tornando al terzino sinistro non è un segreto che la priorità del Bologna sia rappresentata da Aleksa Terzic della Fiorentina, ma va anche sottolineato come la rottura. Da settimane Sartori sta parlando con Joe Barone e Daniele Pradè per il terzino sinistro Terzic, che la Fiorentina non vorrebbe cedere essendo per Vincenzo Italiano la prima alternativa di Biraghi, ma il fatto che fin qua questo ragazzo serbo del ’99 abbia trovato pochi spazi può almeno in parte rendere meno complicato il lavoro dei capi rossoblù, anche perché lo stesso Terzic ha capito che a Bologna giocherebbe con maggiore continuità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, FIORENTINA VERSO LA PROSSIMA SFIDA: LA VIOLA IN CAMPO IL 4 GENNAIO CONTRO IL MONZA