Corriere dello Sport, Terzic il primo nome del Bologna: la destinazione è di suo gradimento

In queste ultime ore Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno in ballo 3 soluzioni relative all’esterno sinistro di difesa. La prima porta al nome di Aleksa Terzic della Fiorentina, che sarebbe felice di trasferirsi a Bologna. Se questa operazione decollerà, il Bologna potrà fare festa avendo chiuso quella che era la sua prima scelta (ritenendo impossibile ora come ora Josh Doig del Verona), in caso contrario ecco che si butterebbe di nuovo su altre due strade. Lo scrive il Corriere dello Sport.

