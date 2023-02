Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente

Le riusciamo a fare almeno tre partite buone consecutive ?

Siamo punto e a capo. Questa Fiorentina, la gioia della consecuzione non c’è la vuole proprio dare. Non facciamo in tempo a gioire, che ci tocca già soffrire.

Cosa succede in mezzo al campo non si sa. So solo che mentre stai godendo ti arriva qualcuno che ti dice, basta hai già goduto troppo.

A dirla tutta, il primo tempo lasciava ben sperare. Sembrava la stessa Fiorentina intravista contro Lazio e Torino, nonostante il gol preso a freddo. La reazione c’era stata subito con gol di Saponara.

Se lo stesso Saponara anziché prendere la traversa avrebbe trasformato quello che sarebbe stato senz’altro il gol dell’anno, forse a quest’ora stavamo ancora godendo. Invece no, la sfortuna non ha voluto.

Nel secondo tempo invece la sfortuna c’entra poco. Non abbiamo mai giocato. Non abbiamo mai impensierito seriamente i felsinei. Peccato.

Con questa vittoria avremmo potuto scavalcare proprio il Bologna e invece in campionato quest’anno non riusciamo proprio a carburare.

Dobbiamo tuffarci, a questo punto, solo sulle coppe. Tra conference e soprattutto coppa Italia, dobbiamo tirare fuori qualcosa dal cilindro.

Non voglio buttare tutto di questa sera, come qualche disfattista, ma voglio prendere invece quel poco di buono che abbiamo visto.

Parlo del buon impatto di Brekalo, della partita di Jovic, e della grinta messa a disposizione da Gonzalez.

Brekalo non avrà inciso sicuramente, ma almeno ha fatto vedere che qualcosa di buono ci sta, e che possiamo contare su di lui.

Jovic non ha segnato, è vero, però ancora una volta ci ha dato modo di vedere che i piedi ci sono e anche le intuizioni, ci vorrebbe solo un po’ di voglia in più, ma sopratutto ci aspettiamo che lui tornasse a giocare dove ha fatto meglio in carriera, vale a dire, da seconda punta.

Gonzalez è in netta crescita, e stasera anche se ha inciso poco ha disputato una partita di sacrificio e spinta come non mai. Gli è mancato solo il guizzo ma è stato poco supportato dai compagni.

Parliamo ora invece di quelli che hanno deluso. Inizierei dall’uomo che ha pareggiato e sfiorato il gol dell’anno, Saponara.

Saponara ha una grande classe, ma alterna grandi giocate a grandi sciocchezze. Appare troppo lento e macchinoso, sembra che giochi quasi da fermo. Nel calcio di oggi la sua lentezza rappresenta il suo limite.

Capitolo terzini. Oggi sia Dodò che Biraghi hanno deluso tantissimo. Il primo dopo averci fatto vedere grandi cose a Roma con Lazio e a Firenze contro il Torino ha offerto una brutta prova. Mai incisivo, saltando l’uomo pochissime volte. Il secondo risulta non pervenuto.

È molto stanco il capitano viola, fossi in Italiano, punterei tutto su Terzic in questo momento. A me Biraghi non fa impazzire e questo non è un mistero, ma in questa parte di stagione e ben visibile , che è fuori condizione. Mai un cross mai un accelerazione. Nettamente sovrastato da Orsolini.

Difesa ancora da registrare. Bene Milenkovic è anche Igor, uscito solo per il giallo rimediato. Quarta purtroppo ha subito il gol a freddo, ma possiede i piedi migliori di tutta la difesa, e merita più spazio.

In questo momento almeno io, preferirei Quarta allo stanco Milenkovic. Stasera ha deluso anche il centrocampo. Il Barak visto nelle ultime partite stasera non c’era, e Bonaventura conferma il fatto che più di sessanta minuti, non li può fare.

Questa partita ci lascia un grande amaro in bocca e la consapevolezza che forse ormai possiamo poco in campionato. Contro le prime undici non abbiamo mai vinto, e questo è un chiaro segnale. Non resta altro che sperare nelle coppe.

Sono convinto di una cosa però, vista l’altalena di risultati intravista quest’anno, vuoi vedere che domenica a Torino facciamo una partitona?

Andiamo avanti così, cosa possiamo fare, è nel nostro DNA soffrire. Speriamo solo che quest’anno, almeno una coppa riusciamo a riportarla a Firenze .

IO CE CREDO (NELLA COPPA PERÒ)!!!

Lo scugnizzo viola

