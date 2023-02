Italiano: “Non sono d’accordo che la Fiesole canti che facciamo ridere. Differenza con le altre è l’attacco”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Peccato, cercavamo continuità di risultati e questa non è arrivata, abbiamo avuto due disattenzioni, la stessa avuta contro la Lazio e ci è costata la vittoria, risultato eccessivo e pesante, avevo messo in guardia il Bologna. Peccato davvero per la continuità che non è arrivata, ci dispiace. Abbiamo perso tante per demeriti nostri e anche per un po di malasorte, in campionato non riusciamo a trovare quel secondo e quel terzo gol che ci permettono di riuscire, abbiamo perso le ultime due in casa, potevamo fare molto meglio, non ci resta che lavorare, abbiamo anche altre competizioni da onorare.

Quando si accendono i nostri giocatori di qualità le partite le indirizziamo in maniera diversa, da Barak a Bonaventura, oggi non siamo stati fluidi, ho voluto premiare i giocatori che avevano fatte delle grandi gare. Peccato, avevamo fatto bene li in mezzo nelle ultime partite, volevamo far punti, l’avevamo preparata bene, non riusciamo a cambiare la classifica

Brekalo è un esterno che gli piace rientrare e mandare in porta i compagni, mi ha detto che quella è la sua posizione, si è presentato con un grande entusiasmo ed è stato giusto premiarlo, in un forcing dovevamo essere più scaltri nel cercare un fallo, un rigore, uno spunto. Questa è una nostra mancanza.

Non abbiamo mai sbagliato una partita in maniera netta, l’avversario non ci ha mai dominato, li davanti non siamo però riusciti ad essere bravi di loro, gli altri vincono e ci battono per la nostra mancanza davanti, la classifica dimostra questo e dobbiamo cercare di accelerare contro chiunque. Non siamo una squadra affidabile, attenti in una gara e superficiali nell’altra. Non siamo distanti dal settimo posto che potrebbe essere il nostro obiettivo in campionato. Siamo in semifinale e in Europa possiamo andare avanti, in campionato ci gira male, non riusciamo ad ammazzare le partite

Il fate ridere non mi trova d’accordo, è eccessivo ma rispetto l’opinione di tutti, ma non penso che questa squadra faccia ridere, amo lavorare con la gente che trascina, ma comunque è stato alla fine della gara, la gente è sempre stata con noi per tutta la gara. Cerchiamo di far cambiare idea alla nostra gente. Sottil? Ci vorrà tanto tempo, è distante da ritmo e intensità”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA