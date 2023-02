PAGELLE FIORENTINA: QUARTA COLPEVOLE, JOVIC TROPPO LENTO, BIRAGHI SEMPRE SALTATO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita contro il Bologna

Terracciano 5,5 Nel primo tempo compie due parate importanti, colpevole in occasione del gol di Posh dove è poco reattivo su un pallone anche abbastanza centrale. Al 90esimo prende qualche fischio per il rinvio sbagliato

Dodò 5,5 Dopo il rosso di Roma stiamo vedendo un giocatore migliore, più solido, nel primo tempo ha messo un paio di palloni interessanti nel mezzo. Sparisce nel secondo tempo

Milenkovic 6 Duro da superare, lotta con arguzia con il suo diretto avversario, non colpevole nei gol subiti

Igor 5,5 Non sempre impeccabile, sbaglia in un paio di circostanze e prende un giallo evitabile che gli farà saltare la trasferta di Torino contro la Juventus

Biraghi 5 Orsolini lo salta sempre troppo facilmente, anche in fase di possesso sbaglia alcuni palloni abbastanza semplici, si ripete sulla battuta di un calcio d’angolo alla fine del primo tempo. Quando il Bologna attacca dalle sue parti è sempre pericoloso

Amrabat 5 Perde tre palloni che sarebbero potuti costare carissimo, cerca di farsi perdonare in fase di interdizione dove non sfigura. Nel secondo tempo continua a pasticciare

Barak 5,5 Ha la colpa di prendere di mano ingenuamente e causare il rigore. Quando il gioco viene aperto dalla sua parte è abbastanza pronto nella giocata, pecca nella velocità di esecuzione

Bonaventura 6 Non sempre sarà perfetto e magari perde anche a volte il giusto tempo della sua giocata ma tecnicamente è colui che pulisce tutti i palloni ed alza il tasso tecnico della manovra

Nico Gonzalez 6 Mezzo voto in più per l’assist di Saponara, non riesce mai a trovare la giocata vincente, nel secondo tempo è inconcludente con giocate fine a loro stesse

Jovic 5,5 Attento e pronto nel cercare di sfruttare le palle che gli vengono concesse, buono il tiro da fuori area alla fine del primo tempo, sbaglia qualche pallone di troppo nel secondo tempo e perde molto spesso i duelli individuali. Troppo lento nelle giocate

Saponara 6,5 Segna un gol e va vicino ad un grandissimo gol su rovesciata, nel secondo tempo e cala qualche giocata di troppo

Martinez Quarta 5 Entra all’inizio del secondo tempo al posto di Igor e dopo 1 minuto si perde Posh che segna il gol del 1-2

Cabral 5 Entra ma riesce a incidere poco, tecnicamente non è all’altezza e se arranca anche fisicamente diventa difficile, sempre in ritardo

Mandragora 5,5 Non ha nei piedi la giocata che ti risolve la partita, può essere più preciso. Sbaglia diversi palloni non difficile frutto di idee poco chiare

Brekalo 6 Voto di incoraggiamento, non gioca da tanto e si vede, gli manca confidenza con il campo e con un certo tipo di giocate. Al minuto 80 mette un pallone interessante in mezzo

