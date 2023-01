Gazzetta, il Bologna insiste per Terzic ma l’ostacolo è Italiano che sta facendo resistenza

A Thiago Motta piace molto Terzic della Fiorentina, in un’operazione che è sul tavolo da tempo ma non riesce a decollare. Il 23enne di Belgrado andrà a scadenza il prossimo giugno e in questi giorni si sta anche parlando di un possibile ma non così certo rinnovo. La valutazione dei viola è attorno ai tre milioni, ma è soprattutto la resistenza di Italiano, che non vorrebbe privarsi del vice Biraghi, a lasciare tutto in posizione di stallo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

