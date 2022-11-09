Dalla Serbia con furore. 5 su 5 tutte vinte. Gonzalez, così puoi anche restare in Argentina

Cinque partite, cinque vittorie. Le aspettavamo e le abbiamo conquistate. A Milano per andare in pausa con la mente sgombera

Goduria piena. Estasi viola e detrattori muti

Cinque partite fa, gasato dalle parole di Italiano che disse che le partite prima del Milan andavano tutte vinte, sposai appieno le sue parole e le trasformai in diktat:” Questo filetto di partite andrà vinto, per arrivare alla sfida con il Milan, carichi!”.

Questa sera la Salernitana stava provando a rovinarci la serata, ma non ci è risuscita. Non per propri demeriti, ma perché noi l’abbiamo voluto di più.

Italiano e i ragazzi lo hanno voluto. Il tecnico con i cambi e i cambi stessi che hanno risposto presente alla grande.

Un Saponara stratosferico che con la sua classe può giocare anche da fermo, un Terzic bello pieno di Cazzimma e di cross decenti (non ti offendere Biro), ma sopratutto un Jovic in versione castigatore.

Potete scrivere quello che vi pare nei commenti post partita, che mi sto gasando troppo, che sto festeggiando il nulla, ma se avete visto la partita di stasera, della vittoria vi interesserà il giusto.

Perché stasera non solo si è vinto e ci si è portati al decimo posto, che non è chi sa che, ma sicuramente abbiamo scacciato via parecchi fantasmi, stasera si è rivista la Fiorentina dell’anno scorso, ma addirittura con qualche miglioramento.

Abbiamo visto una Fiorentina cinica, che dopo il pareggio ha fatto di tutto per riprendersi la vittoria, con voglia e precisone. Fino a qualche settimana fa, avremmo potuto giocare anche per tre giorni questa partita e l’avremmo pareggiata o addirittura persa.

L’anno scorso Terzic non ha mai giocato salvo qualche scampolo, quest’anno lo vediamo spesso e bene. Ikone sta venendo finalmente fuori, prendendosi di diritto quella fascia che qualche argentino svogliato gli sta lasciando, e abbiamo un ritmo spaventoso rispetto a cinque partite fa.

Se il patimento iniziale di stagione doveva portare a questa trasformazione, ne sono felice. Finalmente sto vedendo il reale valore di questi ragazzi che come ho sempre detto, andando contro tutti, non sono brocchi.

Se Ikone continua cosi, e ci sarà anche il rientro di Sottil, sulle fasce saremo incontenibili. Se a questo aggiungiamo la classe sopraffina di Ricki Saponara e l’estro dell’ infortunato(?)Argentino allora non ci fermerà più nessuno.

Una delle cose più importanti della serata oltre il ritrovato spirito di squadra e l’esultanza di Luka Jovic. Un gesto d’amore verso la curva e un messaggio ai media serbi che riportano le sue dichiarazioni del 1518.

Un gol per riprendersi la curva, un gol per farci volare, un gol per farci esplodere. Forza Luka, Firenze e con te!

Domenica con la stessa carica e la stessa concentrazione va affrontato il Milan dell’ex Pioli. Senza paura, senza ansie ma con la consapevolezza acquisita in queste ultime cinque, estasianti, partite.

STASERA AMME CANCELLATE TUTTE E PAURE

JAMME A CE PIGGLIA’ MILANO!!!

Lo scugnizzo viola

PAGELLE VIOLA