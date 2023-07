Due difensori lasciano la Fiorentina, Igor al Brigton, Terzic va al Salisburgo. Presto l’addio

Due difensori viola stanno per lasciare l’Italia. La Fiorentina è infatti a un passo da definire la cessione di Igor e quella di Terzic. Per il primo, la trattativa con il Brighton è ormai agli sgoccioli e si sta discutendo del bonus con cui completare il prezzo del trasferimento: in totale, la società viola vuole incassare dal cartellino di Igor una quindicina di milioni.In partenza anche Terzic che nonostante l’insistenza del Bologna sembra davero voler puntare su una soluzione non italiana. Il Salisburgo aveva bussato alla porta viola la scorsa settimana e nella tarda serata di domenica sono state raggiunte le basi per un accordo. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MONZA SU SOTTIL