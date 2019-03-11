Stella Rossa, Terzic, il terzino sinistro è vicino a vestire la casacca viola...

Si diceva che la struttura finanziaria della Stella Rossa sarebbe stata chiusa dalla vendita di Milano Pavkov in Cina. Invece, anche il terzino sinistro Aleks Terzić riempirà la scatola dei campioni s...

Si diceva che la struttura finanziaria della Stella Rossa sarebbe stata chiusa dalla vendita di Milano Pavkov in Cina. Invece, anche il terzino sinistro Aleks Terzić riempirà la scatola dei campioni serbi ceduti fuori la Serbia. Sono vicini alla decisione di vendere uno dei leader della "classe 1999" alla Fiorentina per 1.500.000 euro. La viola ha tenuto Alex Terzic negli occhi per un lungo periodo, gli scouts del club italiano hanno intensificato il loro interesse a gennaio e hanno sfruttato le circostanze per portare i giocatori che dovrebbero provvedere al futuro della Fiorentina. Il contratto di Alekse Terzic con la Stella Rossa scadrà nel dicembre di quest'anno.

Fonte: Mozzart Sport