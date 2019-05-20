Fiorentina, in arrivo il terzino sinistro Terzic della Stella Rossa. Il costo dell'operazione...
Novità dal calciomercato: il 19enne terzino sinistro Alekse Terzic passa alla Fiorentina dalla Stella Rossa Belgrado. A confermarlo è il direttore sportivo della società serba Mitra Mrkele in un’inter...
A cura di Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 01:03
Novità dal calciomercato: il 19enne terzino sinistro Alekse Terzic passa alla Fiorentina dalla Stella Rossa Belgrado. A confermarlo è il direttore sportivo della società serba Mitra Mrkele in un’intervista al Television Arena Sport: “Per quanto riguarda il trasferimento di Terzic alla Fiorentina è cosa fatta“. Dunque il trasferimento si può ritenere ufficiale
Il costo complessivo dell'operazione è di 1,5 milioni. Dopo Vlahovic un altro serbo entrerà a far parte della Fiorentina