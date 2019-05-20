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Fiorentina, in arrivo il terzino sinistro Terzic della Stella Rossa. Il costo dell'operazione...

Novità dal calciomercato: il 19enne terzino sinistro Alekse Terzic passa alla Fiorentina dalla Stella Rossa Belgrado. A confermarlo è il direttore sportivo della società serba Mitra Mrkele in un’inter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 01:03
Fiorentina, in arrivo il terzino sinistro Terzic della Stella Rossa. Il costo dell'operazione... - BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
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Novità dal calciomercato: il 19enne terzino sinistro Alekse Terzic passa alla Fiorentina dalla Stella Rossa Belgrado. A confermarlo è il direttore sportivo della società serba Mitra Mrkele in un’intervista al Television Arena Sport: “Per quanto riguarda il trasferimento di Terzic alla Fiorentina è cosa fatta“. Dunque il trasferimento si può ritenere ufficiale

Il costo complessivo dell'operazione è di 1,5 milioni. Dopo Vlahovic un altro serbo entrerà a far parte della Fiorentina

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