Viareggio Cup, esordio vincente per la Fiorentina di Papalato contro la Stella Rossa

Debutto convincente al Viola Park per l’U18 viola nella 74ma edizione della Coppa Carnevale. Nella prima giornata della fase a gironi di fronte ai serbi della Stella Rossa, di nuovo al Viareggio dopo 11 anni di assenza, i viola sono apparsi in grande spolvero e sempre in controllo della gara. Il poker porta la firma di Cuomo, Deli e Ofoma con una doppietta. La prossima partita è in programma il 14 febbraio sempre a Bagno a Ripoli contro la Carrarese.

Questo il tabellino dell’incontro

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Ciraudo (86′ Turnone), Kouadio (74′ Lucchesi), Cuomo, Scuderi (91′ D’Amato); Trapani (86′ Keita), Deli; Spaggiari, Puzzoli (86′ Generali), Padilla; Ofoma (74′ Bertolini). A disp.: Conti, Galassi, Giusti, Gozzini, Lopez, Martini, Palazzesi, Vascotto. Allenatore: Papalato