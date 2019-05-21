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Terzic: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare al trentesimo scudetto"

Il nuovo acquisto del mercato estivo della viola, il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic, ha salutato sui social i tifosi della Stella Rossa, dove ha giocato fino a questa stagione.Queste le sue paro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2019 20:48
Terzic: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare al trentesimo scudetto" - BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
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Il nuovo acquisto del mercato estivo della viola, il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic, ha salutato sui social i tifosi della Stella Rossa, dove ha giocato fino a questa stagione.

Queste le sue parole: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare in piccola parte allo spettacolo sportivo che ha portato il trentesimo scudetto. Mi dispiace ma il nostro rapporto sta finendo perche’ la vita di un calciatore professionista significa anche separarsi dalla mia Stella Rossa. Vi auguro il meglio, grazie di tutto".

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