Terzic: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare al trentesimo scudetto"

Il nuovo acquisto del mercato estivo della viola, il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic, ha salutato sui social i tifosi della Stella Rossa, dove ha giocato fino a questa stagione.Queste le sue paro...

Il nuovo acquisto del mercato estivo della viola, il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic, ha salutato sui social i tifosi della Stella Rossa, dove ha giocato fino a questa stagione.

Queste le sue parole: "Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare in piccola parte allo spettacolo sportivo che ha portato il trentesimo scudetto. Mi dispiace ma il nostro rapporto sta finendo perche’ la vita di un calciatore professionista significa anche separarsi dalla mia Stella Rossa. Vi auguro il meglio, grazie di tutto".