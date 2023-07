Fiorentina-Stella Rossa sarà visibile in chiaro sul sito ufficiale della Fiorentina solo dall’Italia

La Fiorentina in accordo con il club organizzatore, trasmetterà questa sera la partita amichevole tra Stella Rossa e Fiorentina sul proprio sito ufficiale www.acffiorentina.com solo sul territorio italiano, accedendo direttamente dall’home page. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.00.La gara, in quanto disponibile all’estero su altri canali che ne hanno acquisito i diritti, non sarà visibile al di fuori dell’Italia.

ANCORA BLOCCATA LA TRATTATIVA TRA LA FIORENTINA E CASTROVILLI