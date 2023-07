La Fiorentina stasera non parte per Belgrado: maltempo in Serbia. Domani mattina si valuterà

Come riportato da Andrea Giannattasio la Fiorentina non decollerà per Belgrado in serata. Il volo era in programma alle 16 ma a causa del forte vento l’aereo charter del club gigliato non aveva ancora raggiunto l’aeroporto di Peretola. Si pensava ad una partenza alle 19/19.30 ma le condizioni meteo avverse in terra serba non inducono alla partenza.

La squadra oggi non parte più: verranno fatte valutazioni domattina… Ma la situazione meteo in Serbia non induce alla partenza — Andrea Giannattasio (@giannattasius) July 25, 2023

LA FIORENTINA NON PARTE PER LA SERBIA, AMICHEVOLE A RISCHIO