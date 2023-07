Parla Jovic: “La Fiorentina crede in me. La cosa più importante è che io stia bene fisicamente”

Luka Jovic ha parlato ai media serbi, queste le parole del centravanti della Fiorentina: “Sono elettrizzato e non vedo l’ora che arrivi il giorno dell’amichevole contro la Stella Rossa, quel campo è dove mi sono affermato, sarà un po strano giocare li, il Marakana è uno stadio che ha qualcosa di speciale, spero che lo stadio sia pieno e che i tifosi si facciano sentire. Anche i tifosi della Fiorentina in casa creano una bella atmosfera. Adesso sono concentrato sul mio rendimento in viola, quello che per me è più importante è stare bene fisicamente, la società crede in me. Futuro? Non escludo di poter in Serbia ma prima devo fare bene nei campionati importanti”

