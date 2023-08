Nazione: “Jovic via? L’interesse della Stella Rossa è vivo ma il suo contratto con la Fiorentina è molto articolato”

Capitolo Jovic. L’interesse della Stella Rossa è vivo, ma non sembra ci siano stati passaggi ufficiali in questa direzione. Anche perchè, è sempre bene ribadirlo, il contratto che lega Jovic alla Fiorentina è molto articolato, prevede una sorta di ’mezione’ del Real Madrid e di sicuro non è facile da resettare per favorire l’inserimento di un terzo club. Lo scrive La Nazione.

