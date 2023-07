Fiorentina in partenza per Belgrado per l’amichevole con la Stella Rossa. Out Nico, Sottil e Amrabat

La Fiorentina è in partenza per Belgrado, dove domani sera affronterà la Stella Rossa per la prima amichevole internazionale di questo precampionato. Nella scorse ore tramite il profilo ufficiale Twitter, la Fiorentina ha comunicato la lista dei 25 calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Belgrado, dove domani sera i viola affronteranno la Stella Rossa. Arrivati ieri in ritiro, salteranno la prima amichevole internazionale Nicolas Gonzalez e Sofyan Amrabat, che continueranno la loro preparazione atletica a Firenze. Assente anche Riccardo Sottil, non al meglio e spesso a lavoro a parte durante questi primi giorni di ritiro. Ci sono invece i tre nuovi acquisti, Fabiano Parisi, Abdelhamid Sabiri ed Arthur.