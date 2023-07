Pedullà: “Giorni decisivi Amrabat-United. Scamacca? Può partire in prestito con riscatto sui 25 milioni”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di PassioneFiorentina. Di seguito le sue parole:

SCAMACCA “C’è una trafila importante, anche alcune situazioni spiacevoli che sono accadute, ha cambiato agente, poi lo ha ricambiato, pensava d guadagnare di più in Premier. Ricordiamo 38 più 4-5 di bonus. Ora ha cambiato agenzia. L’Inter ha fatto un sondaggio, ma non è la priorità. Il Milan non c’è, la Lazio non può esserci, la Juve non c’è e il Napoli neanche. La Roma potrebbe essere un ritorno al passato ma Mourinho prenderebbe Morata. L’Atletico avrebbe dato una deadline per lui: servivano 28 milioni e lo spagnolo non sarebbe partito per il Giappone. Ma al momento la Roma non li ha. Hai visto cosa ha fatto Mourinho? Il gelato alle more e tutto il resto. Valutazione Scamacca? Ora lo prenderesti con un prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 20 e i 25 milioni, loro non possono pensare di prendere i 38 milioni dello scorso anno. Sui 21 più bonus e qualche percentuale possono cederlo. Gli inglesi non sono stupidi, sanno che non riprenderanno i 38 milioni, hanno i soldi ma li buttano”.

AMRABAT “Ieri siamo entrati in una fase ben indirizzata. L’effetto Marocco è svanito, il suo valore ha perso il 10-15% e quindi non è come quando lo trattavi a gennaio. Penso si intorno ai 23-25 più bonus per arrivare ai 30. Penso che Amrabat e lo United sia una scelta reciproca, ma non so dirti se prima o dopo Hojlund. Questa mattina ha parlato anche ten Hag e per il centravanti entriamo nel filone decisivo. Devono fare un po’ di cassa, devono cedere Fred e devono preventivare una spesa superiore, secondo me, ai 100 milioni per Hojlund e Amrabat. Ma tra una settimana potremmo non parlarne più. O comunque, in linea di massima, non ne parleremo ancora per molto. Ieri è arrivata la svolta decisiva: c’è il suo sì, la Fiorentina lo vuole accontentare e lo United è pronta a sborsare una buona cifra. È una valutazione giusta? Direi di sì, non alziamo i cartellini di tutti come se fossero Pirlo. Quanto dovresti prendere per Amrabat? I 40 milioni del Barcellona a gennaio non li avresti mai preso, i blaugrana non avevano cassa e volevano andare con un “pagherò”. Rispetto chi non è d’accordo, ma non puoi alimentare un’asta con Amrabat. La sua valutazione non può essere paragonata con Tonali e Rice. Tonali è il nuovo che avanza, è un classe 2000 che ha vinto lo Scudetto. Rice è un regolamento di conti della Premier. Amrabat ha fatto un buon Mondiale, ma non viene da grandi stagioni con la Fiorentina. Si è rialzato dopo i problemi iniziali, è cresciuto ma ora la Fiorentina deve rispettare la promessa di cederlo. Una valutazione sopra i 45 milioni per me è giusta se nell’ultima stagione hai spaccato e non è questo il caso. E anche l’asta non la puoi fare: con chi la faresti? Il Barcellona offriva un pagherò negli anni, non è arrivato il PSG con 50 milioni cash”.

IGOR “La cessione ai 17 milioni è una prodezza mondiale. Non perché il ragazzo non è di valore, ma quando entri a 11 mesi dalla scadenza del contratto e prendi 20 milioni, è una buona cessione”.

TERZIC “Stesso vale per Terzic, è stata una buona scelta”.

PORTIERI “Carnesecchi è il titolare, ne abbiamo già parlato, l’abbiamo ribadito e non è cambiato niente. L’Atalanta ha scelto, non lo ha dichiarato ma ha scelto. L’Atalanta è su altre situazioni, hanno chiuso El Bilal Touré per 30 milioni che è l’operazione più costosa. Dobbiamo considerare che Musso è tra le prime cinque operazioni più onerose, devono trovare qualcuno per rientrare nella spesa”.

KIWIOR “Non ho novità, se ci saranno notizie sarò pronto a darle. Non so dare aggiornamenti al momento”.

DIFENSORI “Non ho conferme su Murillo. Sutalo piace molto anche al Napoli, non escludo altri nomi ma Sutalo è nella lista”.

SOTTIL “Penso arriveranno richieste nei prossimi 10-15 giorni”.

NZOLA “Ha avuto qualcosa dall’Arabia, ma ha detto di no. Va tenuto in lista”.

HJULMAND “Piace molto, moltissimo, ma non so che margini di trattativa ci siano tra la Fiorentina e Corvino. Piace anche al Fenerbahce, per il Lecce ha una valutazione di 18 milioni di base più 2-3 di bonus”.

VIOLA PARK ANCORA UN CANTIERE, IL 3 AGOSTO RIUNIONE COMMISSIONE. VIGILI DEL FUOCO NON VOGLIONO RISCHI