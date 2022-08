Sarri conferma: “Luis Alberto vuole il Siviglia. È il secondo anno che lo chiede, non so se resterà”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato del futuro di Luis Alberto: “Per il secondo anno di seguito ha espresso la volontà di finire la carriera in Spagna. Più che in Spagna in generale, proprio a Siviglia. Non so dirti se l’avrò ancora a inizio settembre. Ragazzo intelligente, gran bel giocatore e carattere, se vuoi, particolare”.