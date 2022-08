Corriere Fiorentino, Ramadani in arrivo a Firenze. Sono i giorni decisivi per Milenkovic

Fali Ramadani è in arrivo a Firenze. L’agente di Milenkovic è atteso sulle rive dell’Arno tra oggi e domani. Il futuro del serbo resta in bilico, anche se tutto sarà chiarito entro due, tre giorni al massimo. Non solo Inter e Juventus sul difensore serbo, c’è anche il Tottenham che in queste ore ha avuto un contatto con l’agente. La Fiorentina si aspetta risposte definitive: o mette sul tavolo un’offerta da almeno 15 milioni o Nikola verrà molto probabilmente tolto dal mercato con la società pronta a fargli firmare un triennale da 3 milioni netti a stagione. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.