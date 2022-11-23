Pin: "Luis Alberto fa comodo ma alla Fiorentina manca un regista, bisogna fare questo investimento"

Poco più di un mese all'inizio del mercato invernale della Fiorentina, ne ha parlato anche l'ex difensore viola Celeste Pin

Celeste Pin, giocatore della Fiorentina dal 82 al 91, collezionando 200 presenze, ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole sulla squadra viola:

Fiorentina, si muove il mercato. Serve uno come Luis Alberto?

"I giocatori bravi trovano semrpe spazio. Se hai un giocatore di livello serve sempre. La Fiorentina manca di un regista, quindi se avessi dei soldi per fare un investimento farei questo. Ha giocato con più modulo quest'anno la squadra di Italiano, c'è tempo per individuare uno che serve in quel ruolo".

Un voto al lavoro di Italiano finora?

"Ha fatto bene lo stesso nonostante i risultati non siano quelli dell'anno scorso. Ha espresso alla fine delle ottime partite, vedi a San Siro. Ha fatto bene perché è stato coerente con quello che ha ha disposizione e ha dato una svolta a livello tattico. Ha cambiato in corsa e questo è un gesto di maturazione".

LA SALERNITANA VA SU VENUTI

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