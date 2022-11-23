Da Salerno, Venuti è il primo nome per sostituire Mazzocchi. Avviati i contatti con la Fiorentina
L’infortunio di Pasquale Mazzocchi si è rivelato più grave del previsto dalle parti di Salerno e ciò spingerà la società granata a intervenire per inserire in rosa un calciatore altrettanto valido. Se...
L’infortunio di Pasquale Mazzocchi si è rivelato più grave del previsto dalle parti di Salerno e ciò spingerà la società granata a intervenire per inserire in rosa un calciatore altrettanto valido. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, la Salernitana ha contattato la Fiorentina chiedendo ufficialmente Lorenzo Venuti. Il calciatore viola è in scadenza di contratto e non ha ancora parlato di rinnovo. Si ragionerà sulla formula, le parti si aggiorneranno a metà della prossima settimana per fare il punto della situazione.
LADY RADIO ANNUNCIA: “LA FIORENTINA HA DECISO DI NON ANDARE PIÙ A MOENA, DECISIONE GIÀ COMUNICATA”
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