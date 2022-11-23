Lady Radio annuncia: "La Fiorentina ha deciso di non andare più a Moena, decisione già comunicata"

Dopo 10 splendidi anni la Fiorentina ha deciso di lasciare Moena, il ritiro estivo verrà fatto al nuovo Viola Park

Come riportato dalla redazione sportiva di Lady Radio la Fiorentina non tornerà nel luglio prossimo a Moena per il ritiro estivo. Secondo quanto appreso lunedì scorso il club viola ha fatto sapere a Comune, APT e Trentino Marketing la decisione di non proseguire il rapporto con la nota località della Val di Fassa, terminato formalmente l'estate scorsa. In totale sono stati 10 gli anni in cui la Fata delle Dolomiti ha ospitato la Fiorentina.

PREOCCUPAZIONE A CAMPO DI MARTE

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